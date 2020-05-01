Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого себя»

«Работа была не из легких. Мне хотелось передать вам свои настоящие эмоции, но, кажется, мой герой традиционно получился глупее оригинала. На самоизоляции времени у вас много, поэтому жду от вас развернутую оценку сериалу», - заявил Нагиев.



