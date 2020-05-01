Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого себя»
Дмитрий Нагиев рассказал о съемках сериала «Нагиев на карантине». Его показ стартовал в онлайн-кинотеатре OKKO вчера, 30 апреля. Соответствующий пост актер разместил в Instagram.
В сериале Нагиев играл самого себя. Работа оказалось для него сложной, так как такая роль накладывает на человека огромную ответственность. В результате герой получился немного глупее, чем в реальной жизни.
Режиссер Сарик Андреасян на пресс-конференции рассказал, что съемки проходили в загородном доме с соблюдением норм безопасности. За время работы никто из съемочной группы коронавирусом не заболел, передает «Слово и Дело».
В сериале Нагиев играл самого себя. Работа оказалось для него сложной, так как такая роль накладывает на человека огромную ответственность. В результате герой получился немного глупее, чем в реальной жизни.
«Работа была не из легких. Мне хотелось передать вам свои настоящие эмоции, но, кажется, мой герой традиционно получился глупее оригинала. На самоизоляции времени у вас много, поэтому жду от вас развернутую оценку сериалу», - заявил Нагиев.
Режиссер Сарик Андреасян на пресс-конференции рассказал, что съемки проходили в загородном доме с соблюдением норм безопасности. За время работы никто из съемочной группы коронавирусом не заболел, передает «Слово и Дело».