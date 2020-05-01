Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время самоизоляции
Психолог Варвара Зародина рассказала, как правильно питаться, чтобы во время самоизоляции не набрать лишние килограммы. По словам специалиста по питанию, в этом может помочь дневник питания и планирование рациона на день.
Варвара Зародина предлагает вести дневник питания, чтобы отслеживать лишние калории. «Когда в дневнике отмечается всё, что съедено за день, оценка дается более критично. Иногда может казаться, что было потреблено не очень много калорий, однако лишний вес всё не уходит. Но, записывая всё, можно определить источник лишнего веса. Где-то лишний перекус, кофе с десертом с коллегой за обедом и всё это накапливается», – рассказала психолог.
«Лучшим вариантом является планирование завтрака, обеда, ужина и перекуса. Также необходимо убрать все сладости, которые доступны и лежат на виду», – посоветовала Зародина. Также можно отвлечь себя от мыслей о еде. Для этого пригодится любое хобби, где руки должны быть занятыми и чистыми: чтение книги, вышивка, собирание паззлов, рисование. Согласно утверждению психолога, не стоит злоупотреблять сахаром при отсутствии физической нагрузки. «Самым вредным являются сладкие перекусы. Также не нужно есть в большом количестве арбузы, бананы и виноград, поскольку они имеют очень высокий гликемический индекс. В день необходимо съедать 2-3 фрукта, а чай и кофе пить без сахара», – отметила специалист по питанию.
Варвара Зародина предлагает вести дневник питания, чтобы отслеживать лишние калории. «Когда в дневнике отмечается всё, что съедено за день, оценка дается более критично. Иногда может казаться, что было потреблено не очень много калорий, однако лишний вес всё не уходит. Но, записывая всё, можно определить источник лишнего веса. Где-то лишний перекус, кофе с десертом с коллегой за обедом и всё это накапливается», – рассказала психолог.
«Лучшим вариантом является планирование завтрака, обеда, ужина и перекуса. Также необходимо убрать все сладости, которые доступны и лежат на виду», – посоветовала Зародина. Также можно отвлечь себя от мыслей о еде. Для этого пригодится любое хобби, где руки должны быть занятыми и чистыми: чтение книги, вышивка, собирание паззлов, рисование. Согласно утверждению психолога, не стоит злоупотреблять сахаром при отсутствии физической нагрузки. «Самым вредным являются сладкие перекусы. Также не нужно есть в большом количестве арбузы, бананы и виноград, поскольку они имеют очень высокий гликемический индекс. В день необходимо съедать 2-3 фрукта, а чай и кофе пить без сахара», – отметила специалист по питанию.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:34