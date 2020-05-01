Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время самоизоляции





Варвара Зародина предлагает вести дневник питания, чтобы отслеживать лишние калории., – рассказала психолог., – посоветовала Зародина. Также можно отвлечь себя от мыслей о еде. Для этого пригодится любое хобби, где руки должны быть занятыми и чистыми: чтение книги, вышивка, собирание паззлов, рисование. Согласно утверждению психолога, не стоит злоупотреблять сахаром при отсутствии физической нагрузки., – отметила специалист по питанию.