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Ученые создали средство против неизлечимой формы рака

Ученые из НИИ Гарварда вместе с коллегами из школы Джона Полсона в процессе проводимого исследования создали уникальное средство против неизлечимой формы рака. Заболевание не поддавалось лечению, поскольку обладало устойчивостью к человеческой иммунной системе.
Ученые создали средство против неизлечимой формы рака

Авторы исследования связали частицу-«рюкзак» с поверхностью макрофагов для регуляции их фенотипа. Несколько дней она постоянно вырабатывала сигнальные цитокины, активирующие противоопухолевые свойства макрофагов. При этом частицы могли избегать фагоцитоза. Метод оказался эффективен для борьбы с раком молочной железы.

Макрофаги обладают способностью захватывать и уничтожать болезнетворные клетки, бактерии и вирусы. Злокачественные опухоли в некоторых случаях начинают вырабатывать вещества для их перепрограммирования. В результате рак, наоборот, начинает разрастаться и метастазировать.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:06

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