Ученые создали средство против неизлечимой формы рака





Авторы исследования связали частицу-«рюкзак» с поверхностью макрофагов для регуляции их фенотипа. Несколько дней она постоянно вырабатывала сигнальные цитокины, активирующие противоопухолевые свойства макрофагов. При этом частицы могли избегать фагоцитоза. Метод оказался эффективен для борьбы с раком молочной железы.Макрофаги обладают способностью захватывать и уничтожать болезнетворные клетки, бактерии и вирусы. Злокачественные опухоли в некоторых случаях начинают вырабатывать вещества для их перепрограммирования. В результате рак, наоборот, начинает разрастаться и метастазировать.