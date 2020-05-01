Ученые допустили наличие активной тектонической системы на Луне

«Считается, что Луна умерла давно, но мы продолжаем опровергать эту теорию. Она по-прежнему может трескаться и меняться», - пояснил профессор Питер Шульц.





Аспирант Адамс Валантинас рассказал, что большая часть поверхности Луны покрыта реголитом, порошкообразным веществом из измельченной породы, созданным постоянной бомбардировкой крошечных метеоритов. Области, свободные от реголита, где «обнажена» скала, редки. Открытые блоки появились недавно, поэтому ученый допустил активность тектонической системы.Для исследования Валантинас использовал прибор Diviner LRO, который измеряет температуру поверхности Луны. Подобно тому, как покрытые бетоном города на Земле сохраняют больше тепла, чем сельская местность, открытые коренные породы и блочные поверхности на спутнике остаются теплее в течение лунной ночи, чем покрытые реголитом поверхности. За время работы найдено более 500 открытых пятен.Шульц и Валантинас предполагают, что тектонические плиты все еще поднимаются вверх. Движение разрушает поверхность и позволяет реголиту стекать в трещины и пустоты, оставляя блоки открытыми.