АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Ученые допустили наличие активной тектонической системы на Луне

Ученые из университета Брауна допустили существование активной тектонической системы на Луне. Выводы сделаны после обнаружения горных хребтов с недавно «обнаженными» валунами.
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на Луне

«Считается, что Луна умерла давно, но мы продолжаем опровергать эту теорию. Она по-прежнему может трескаться и меняться», - пояснил профессор Питер Шульц.

Аспирант Адамс Валантинас рассказал, что большая часть поверхности Луны покрыта реголитом, порошкообразным веществом из измельченной породы, созданным постоянной бомбардировкой крошечных метеоритов. Области, свободные от реголита, где «обнажена» скала, редки. Открытые блоки появились недавно, поэтому ученый допустил активность тектонической системы.

Для исследования Валантинас использовал прибор Diviner LRO, который измеряет температуру поверхности Луны. Подобно тому, как покрытые бетоном города на Земле сохраняют больше тепла, чем сельская местность, открытые коренные породы и блочные поверхности на спутнике остаются теплее в течение лунной ночи, чем покрытые реголитом поверхности. За время работы найдено более 500 открытых пятен.

Шульц и Валантинас предполагают, что тектонические плиты все еще поднимаются вверх. Движение разрушает поверхность и позволяет реголиту стекать в трещины и пустоты, оставляя блоки открытыми.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время…
Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых»…
Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого…
Ученые создали средство против неизлечимой формы…
В России пособие в размере МРОТ предложили платить всем…
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в…
В Москве отопительный сезон закончится 6-7…
Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два…
Российский патологоанатом назвал главные «мишени»…
Надежда Бабкина после тяжелой пневмонии выписалась из…
Доктор Мясников высмеял историю Кати Лель о «похищении…
Джада Пинкетт-Смит об отношениях с Уиллом Смитом на карантине: "Оказалось, я мужа совсем не…
В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных…
Харрисон Форд чуть не стал виновником столкновения самолетов в…
Россияне отмечают праздник Весны и Труда: Что нельзя делать при праздновании 1 Мая на…
Политолог Шаповалов считает, что фильм «Шугалей» поможет отстаивать интересы россиян за…
"Строгий и умиротворенно молчаливый": Елизавета Боярская восхитилась пустынными улицами…
Ученые: Коронавирус не может стать хроническим…
Врач прокомментировал данные об опасности…
"Талантливое семейство": Дочь певца Витаса Алла станцевала под композицию Uno группы Little…
Владимир Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину скорейшего…
Доктор Александр Мясников призвал россиян более ответственно отнестись к майским…
Телеведущий Лев Новоженов пожаловался на хамство внучки Иды и конфликты с супругой…
Михаил Мишустин заразился…
Алёна Кравец назвала "отсутствие секса" причиной болезни Надежды…
Специалисты из Китая разработали защитную маску, не мешающую работе Face…
Бритни Спирс призналась, что сильно похудела из-за тоски по…
Просмотреть все новости