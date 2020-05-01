Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире

Лариса Гузеева опубликовала фото пеларгонии на фоне окна, которое из-за дождя кажется немытым. В подписи к снимку она отметила, что ей нравится охотиться за красотой. Причём, в режиме социального дистанцирования у неё получаются шедевры. Подытожив, она пожелала своим поклонникам легкости бытия и радости. Некоторые подписчики принялись хвалить Гузееву за красивый снимок.«Как красиво. Сначала подумала, что рисунок акварелью», «Очень оригинально сфотографировано, неожиданно. Прекрасно!», «Да, природа нас отвлекает и радует своей щедрой красотой дождевых капель», - прокомментировали публикацию поклонники актрисы. Однако нашлись и те, кто решил обратить внимание ведущей программы «Давай поженимся» на грязное окно. «Красота красотой, а окна помыть всё же нужно», «Вижу только грязное окно», «Цветы очень красивые, но окно такое грязное», «Окно помой», — отметили пользователи Сети. Гузеева не стала терпеть критики в свой адрес и посоветовала одному и комментаторов помыть рот.