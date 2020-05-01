АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире

Телеведущая Лариса Гузеева решила порадовать поклонников красивой фотографией пеларгонии, растущей на подоконнике. Однако некоторые подписчики пристыдили знаменитость за грязные окна в квартире.

Лариса Гузеева опубликовала фото пеларгонии на фоне окна, которое из-за дождя кажется немытым. В подписи к снимку она отметила, что ей нравится охотиться за красотой. Причём, в режиме социального дистанцирования у неё получаются шедевры. Подытожив, она пожелала своим поклонникам легкости бытия и радости. Некоторые подписчики принялись хвалить Гузееву за красивый снимок.

«Как красиво. Сначала подумала, что рисунок акварелью», «Очень оригинально сфотографировано, неожиданно. Прекрасно!», «Да, природа нас отвлекает и радует своей щедрой красотой дождевых капель», - прокомментировали публикацию поклонники актрисы. Однако нашлись и те, кто решил обратить внимание ведущей программы «Давай поженимся» на грязное окно. «Красота красотой, а окна помыть всё же нужно», «Вижу только грязное окно», «Цветы очень красивые, но окно такое грязное», «Окно помой», — отметили пользователи Сети. Гузеева не стала терпеть критики в свой адрес и посоветовала одному и комментаторов помыть рот.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время…
Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых»…
Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого…
Ученые создали средство против неизлечимой формы…
В России пособие в размере МРОТ предложили платить всем…
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в…
В Москве отопительный сезон закончится 6-7…
Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два…
Российский патологоанатом назвал главные «мишени»…
Надежда Бабкина после тяжелой пневмонии выписалась из…
Доктор Мясников высмеял историю Кати Лель о «похищении…
Джада Пинкетт-Смит об отношениях с Уиллом Смитом на карантине: "Оказалось, я мужа совсем не…
В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных…
Харрисон Форд чуть не стал виновником столкновения самолетов в…
Россияне отмечают праздник Весны и Труда: Что нельзя делать при праздновании 1 Мая на…
Политолог Шаповалов считает, что фильм «Шугалей» поможет отстаивать интересы россиян за…
"Строгий и умиротворенно молчаливый": Елизавета Боярская восхитилась пустынными улицами…
Ученые: Коронавирус не может стать хроническим…
Врач прокомментировал данные об опасности…
"Талантливое семейство": Дочь певца Витаса Алла станцевала под композицию Uno группы Little…
Владимир Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину скорейшего…
Доктор Александр Мясников призвал россиян более ответственно отнестись к майским…
Телеведущий Лев Новоженов пожаловался на хамство внучки Иды и конфликты с супругой…
Михаил Мишустин заразился…
Алёна Кравец назвала "отсутствие секса" причиной болезни Надежды…
Специалисты из Китая разработали защитную маску, не мешающую работе Face…
Бритни Спирс призналась, что сильно похудела из-за тоски по…
Просмотреть все новости