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В Москве отопительный сезон закончится 6-7 мая

В Москве отопительный сезон подходит к концу. Коммунальщики начнут отключать батареи 6-7 мая. Сведения предоставил вице-мэр Петр Бирюков, отвечающий за вопросы городского хозяйства.
В Москве отопительный сезон закончится 6-7 мая

Политик рассказал, что в этом году москвичи лишатся двух майских праздников, но, несмотря на карантин, коммунальные службы к Первомаю провели уборку. Каждый день около 300 тыс. человек выходили на работу, чтобы сделать город чистым и подать тепло в дома. Борцы с коронавирусом проводили дезинфекцию улиц и закрытых на карантин подъездов. Все сотрудники регулярно сдают тесты на КВИ.
«Работа идет полным ходом. Сейчас мы уже приступили к подготовке сетей водо-, тепло- и энергоснабжения к новому сезону. Ремонт изношенных участков начнем после 7 мая, когда выключим отопление. Синоптики обещают, что сегодня тепло придет в Москву», - пояснил Бирюков.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:29

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