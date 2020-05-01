Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два года»
Наталия Гулькина из-за сильных эмоциональных переживаний коротко рассказала подробности о смерти своей коллеги и подруги Нины Кирсо. Жизнь 56-летней солистки полтавской группы «Фристайл» оборвалась 30 апреля. Искренние соболезнования бывшая участница коллектива «Мираж» выразила на своей странице в Instagram.
Гулькина рассказала фанатам, что Кирсо из-за продолжительной и изнуряющей болезни два года провела в коме. Друзья и родные надеялись на чудо, но оно не произошло.
Фолловеры поддержали пост певицы. Многие отметили, что нежный, мелодичный, неповторимый голос Кирсо всегда будет у них ассоциироваться с основанной в 1988 году группой «Фристайл».
Гулькина рассказала фанатам, что Кирсо из-за продолжительной и изнуряющей болезни два года провела в коме. Друзья и родные надеялись на чудо, но оно не произошло.
«Я всегда буду хранить в памяти наши женские разговорчики, рабочие и туристические поездки, совместные гастроли. Скорблю! Нина всегда была жизнерадостной и веселой, такой она для меня останется до конца моих дней. Царствие небесное! Соболезную родным!» - написала Гулькина.
Фолловеры поддержали пост певицы. Многие отметили, что нежный, мелодичный, неповторимый голос Кирсо всегда будет у них ассоциироваться с основанной в 1988 году группой «Фристайл».