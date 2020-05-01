Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два года»

«Я всегда буду хранить в памяти наши женские разговорчики, рабочие и туристические поездки, совместные гастроли. Скорблю! Нина всегда была жизнерадостной и веселой, такой она для меня останется до конца моих дней. Царствие небесное! Соболезную родным!» - написала Гулькина.

Гулькина рассказала фанатам, что Кирсо из-за продолжительной и изнуряющей болезни два года провела в коме. Друзья и родные надеялись на чудо, но оно не произошло.Фолловеры поддержали пост певицы. Многие отметили, что нежный, мелодичный, неповторимый голос Кирсо всегда будет у них ассоциироваться с основанной в 1988 году группой «Фристайл».