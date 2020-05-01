АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Надежда Бабкина после тяжелой пневмонии выписалась из больницы

Надежда Бабина рассказала, что после тяжелой пневмонии, реанимации и комы выписалась из больницы. Пост с благодарностью врачам певица разместила в микроблоге Instagram.
Надежда Бабкина после тяжелой пневмонии выписалась из больницы

«Сейчас я нахожусь в окружении родных стен. С больничной палатой попрощалась, поэтому хочу от всего сердца поблагодарить наших врачей за профессионализм и заботу. Коллеги, друзья, родные и близкие мне люди – спасибо за заботу и любовь, которую я ощущала каждый день!» - написала Бабкина.

Артистка призналась, что находилась на грани, но врачи подобрали лечение, которое помогло ей победить болезнь. Безусловно, важную роль в выздоровлении сыграл младший и средний персонал, окруживший ее теплотой и вниманием. Глава Депздрава Алексей Хрипун и мэр Сергей Собянин постоянно интересовались самочувствием исполнительницы.

Бабкина призвала фолловеров заботиться о себе и своих близких. В период пандемии важно думать о здоровье и соблюдать рекомендации врачей, тогда коронавирус пройдет мимо.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог Варвара Зародина рассказала, как не набрать лишние килограммы во время…
Эксперт Алексей Буянов перечислил риски для владельцев «серых»…
Дмитрий Нагиев о сериале «Нагиев на карантине»: «Сложно играть самого…
Ученые создали средство против неизлечимой формы…
В России пособие в размере МРОТ предложили платить всем…
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в…
В Москве отопительный сезон закончится 6-7…
Наталия Гулькина о смерти Нины Кирсо: «Она пробыла в коме два…
Российский патологоанатом назвал главные «мишени»…
Надежда Бабкина после тяжелой пневмонии выписалась из…
Доктор Мясников высмеял историю Кати Лель о «похищении…
Джада Пинкетт-Смит об отношениях с Уиллом Смитом на карантине: "Оказалось, я мужа совсем не…
В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных…
Харрисон Форд чуть не стал виновником столкновения самолетов в…
Россияне отмечают праздник Весны и Труда: Что нельзя делать при праздновании 1 Мая на…
Политолог Шаповалов считает, что фильм «Шугалей» поможет отстаивать интересы россиян за…
"Строгий и умиротворенно молчаливый": Елизавета Боярская восхитилась пустынными улицами…
Ученые: Коронавирус не может стать хроническим…
Врач прокомментировал данные об опасности…
"Талантливое семейство": Дочь певца Витаса Алла станцевала под композицию Uno группы Little…
Владимир Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину скорейшего…
Доктор Александр Мясников призвал россиян более ответственно отнестись к майским…
Телеведущий Лев Новоженов пожаловался на хамство внучки Иды и конфликты с супругой…
Михаил Мишустин заразился…
Алёна Кравец назвала "отсутствие секса" причиной болезни Надежды…
Специалисты из Китая разработали защитную маску, не мешающую работе Face…
Бритни Спирс призналась, что сильно похудела из-за тоски по…
Просмотреть все новости