Надежда Бабкина после тяжелой пневмонии выписалась из больницы

«Сейчас я нахожусь в окружении родных стен. С больничной палатой попрощалась, поэтому хочу от всего сердца поблагодарить наших врачей за профессионализм и заботу. Коллеги, друзья, родные и близкие мне люди – спасибо за заботу и любовь, которую я ощущала каждый день!» - написала Бабкина.

Артистка призналась, что находилась на грани, но врачи подобрали лечение, которое помогло ей победить болезнь. Безусловно, важную роль в выздоровлении сыграл младший и средний персонал, окруживший ее теплотой и вниманием. Глава Депздрава Алексей Хрипун и мэр Сергей Собянин постоянно интересовались самочувствием исполнительницы.Бабкина призвала фолловеров заботиться о себе и своих близких. В период пандемии важно думать о здоровье и соблюдать рекомендации врачей, тогда коронавирус пройдет мимо.