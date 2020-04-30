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Политолог Шаповалов считает, что фильм «Шугалей» поможет отстаивать интересы россиян за рубежом

Основанный на реальных событиях фильм «Шугалей» откроет перед зрителями реальное положение дел в Ливии и расскажет об ужасных условиях содержания в неофициальной тюрьме российских социологов. В этом уверены член Совета Федерации Владимир Джабаров и политолог Владимир Шаповалов.
Политолог Шаповалов считает, что фильм «Шугалей» поможет отстаивать интересы россиян за рубежом

Вечером 1 мая на канале НТВ состоится премьера фильма. Сюжет основан на истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевиками во время проведения социологических исследований на территории Ливии. Уже год, как их незаконно удерживают в неофициальной тюрьме «Митига» без предъявления конкретного обвинения, адвокатов к ним не пускают.

Политолог Владимир Шаповалов благодарит создателей фильма, называя их работу гражданским поступком. Он считает, что мало кто в мире и в России знает историю российских социологов. Политолог уверен, после фильма все узнают про Шугалея и Суэйфана.

Он призывает власти страны и общество сплотиться вокруг этой истории, чтобы впредь отстаивать интересы граждан, попавших в схожую ситуацию. Также он обращается к правозащитным организациям с просьбой внимательнее относиться к проблемам россиян, оказавшихся в иностранных тюрьмах.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров также поделился своим мнением. По его словам, пока в Ливии не будет легитимного правительства, проблемы с заключенными не решатся. Он считает, что благодаря фильму люди узнают, что творится в Ливии.

Главную роль в «Шугалее» сыграл российский актер Кирилл Полухин, который отметил, что его прототип Максим Шугалей является настоящим героем, который стойко переносит все тяготы, выпавшие на его долю.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 23:01

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