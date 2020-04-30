Владимир Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину скорейшего выздоровления





Мишустин сообщил Путину о своем диагнозе, пообещав соблюдать строгую самоизоляцию и выполнять все предписания медицинских работников. Также премьер отметил, что намерен по возможности находиться на связи. Кабинет министров, по словам Мишустина, продолжить свою работу в активной режиме.В ответ на это Владимир Путин выразил надежду, что глава российского правительства в скором времени вылечится, оставаясь в хорошей форме, так как власти потребуется помощь в формировании мер по борьбе с КВИ. Также стало известно, что обязанности теперь будет выполнять Андрей Белоусов, которого президент назначил, подписав соответствующий указ.К слову, в последний раз публично Путин и Мишустин виделись 24 марта на совещании о мерах по поддержке экономики