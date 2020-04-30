"Талантливое семейство": Дочь певца Витаса Алла станцевала под композицию Uno группы Little Big

Супруга Певца Витаса Светлана и его дочь Алла для выступления выбрали почти одинаковые наряды: тёмно-синие футболки и юбки. Образ дополнили туфлями на высоких каблуках. Сценой для выступления стал стол, который был выставлен на заднем дворе. Знаменитый папа выступил в качестве диджея и видеооператора данного номера. Так, юная Алла решила поддержать популярный флешмоб, который был запущен после отмены международного музыкального конкурса «Евровидение». Поклонники артиста отметили артистизм и ритмичность движений его дочери. «Спасибо, дорогие наши Грачевы. Настроение подняли!», «Красивые девушки. Молодцы», «Талантливое семейство», - прокомментировали публикацию подписчики артиста.Стоит отметить, что у дочери певца Витаса Аллы уже имеются поклонники в Китае, где девочка стала популярной совместно с отцом. Она, также как и он, исполняет знаменитую композицию Opera №2.