Российский патологоанатом назвал главные «мишени» коронавируса
Российский врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал телеканалу «Москва-24», как COVID-19 поражает организм. Фармаколог назвал главные «мишени» коронавируса.
Патологоанатом Александр Эдигер уверен, что заражение COVID-19 происходит в результате системного процесса. Врач назвал много мишеней, такие как эритроциты, эндотелии сосудов и непосредственно лёгкие, а завершает данную цепочку эпителий кишечника. Фармаколог категорически против лечения инфицированных коронавирусом уже имеющимися противовирусными лекарствами, так как эти препараты оказывают слабое воздействие на китайский вирус. Эдигер отметил, что лёгкие после коронавируса необходимо восстанавливать в течение года под строгим наблюдением врачей.
Ранее телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что возросшее количество инфицированных COVID-19 связано с массовым тестированием людей. То есть, из-за большого объёма проведенных тестов увеличилось и число людей с обнаруженной коронавирусной инфекцией, у большинства из них болезнь проходила бессимптомно и за медицинской помощью они не обращались.
Патологоанатом Александр Эдигер уверен, что заражение COVID-19 происходит в результате системного процесса. Врач назвал много мишеней, такие как эритроциты, эндотелии сосудов и непосредственно лёгкие, а завершает данную цепочку эпителий кишечника. Фармаколог категорически против лечения инфицированных коронавирусом уже имеющимися противовирусными лекарствами, так как эти препараты оказывают слабое воздействие на китайский вирус. Эдигер отметил, что лёгкие после коронавируса необходимо восстанавливать в течение года под строгим наблюдением врачей.
Ранее телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что возросшее количество инфицированных COVID-19 связано с массовым тестированием людей. То есть, из-за большого объёма проведенных тестов увеличилось и число людей с обнаруженной коронавирусной инфекцией, у большинства из них болезнь проходила бессимптомно и за медицинской помощью они не обращались.
Общество
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 07:08