Врач прокомментировал данные об опасности ИВЛ





Профессор Мацкеплишвили акцентирует внимание на том, что наиболее важным является как грамотный выбор времени начала процедуры, так и её проведение с соблюдением всех норм. Врач отмечает, что в определённых ситуациях искусственная вентиляция лёгких не проходит для пациента бесследно. В данном случае речь идёт о последствиях, с которыми можно столкнуться после неправильного проведения комплекса мер и последствиями, вызванными перенесенным заболеванием.Помимо всего прочего, медработник подчёркивает, что тяжелая пневмония, пусть и без надобности применения ИВЛ, во многих случаях оставляет в легких «следы». Мацкеплишвили отметил, после неправильного проведения вентиляции легких пациенты могут столкнуться с такими серьёзными проблемами, как воспаление хронического типа в трахеях или повреждениями легких.Медик также попросил помнить о том, что ИВЛ в первую очередь является технологией, спасающей жизнь. Именно по такой причине большая часть медицинских центров имеет и использует аппараты, а не только во время эпидемий. На текущий момент искусственная вентиляция легких сохраняет жизнь многим людям. Профессор таким образом опровергнул популярное представление, когда человек попадает на ИВЛ, то снять его с аппарата уже нет возможности. Врач вдобавок объясняет, что данная процедура способствует перенесению критического состояния, уменьшению его энергетических расходов.