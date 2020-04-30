Врач прокомментировал данные об опасности ИВЛ
Заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили, по совместительству врач-кардиолог, рассказал, что многие люди имеют не совсем корректное мнение об ИВЛ. Он отмечает, что использование устройства для проведения процедуры неподготовленным доктором может привести к серьёзным проблемам.
Профессор Мацкеплишвили акцентирует внимание на том, что наиболее важным является как грамотный выбор времени начала процедуры, так и её проведение с соблюдением всех норм. Врач отмечает, что в определённых ситуациях искусственная вентиляция лёгких не проходит для пациента бесследно. В данном случае речь идёт о последствиях, с которыми можно столкнуться после неправильного проведения комплекса мер и последствиями, вызванными перенесенным заболеванием.
Помимо всего прочего, медработник подчёркивает, что тяжелая пневмония, пусть и без надобности применения ИВЛ, во многих случаях оставляет в легких «следы». Мацкеплишвили отметил, после неправильного проведения вентиляции легких пациенты могут столкнуться с такими серьёзными проблемами, как воспаление хронического типа в трахеях или повреждениями легких.
Медик также попросил помнить о том, что ИВЛ в первую очередь является технологией, спасающей жизнь. Именно по такой причине большая часть медицинских центров имеет и использует аппараты, а не только во время эпидемий. На текущий момент искусственная вентиляция легких сохраняет жизнь многим людям. Профессор таким образом опровергнул популярное представление, когда человек попадает на ИВЛ, то снять его с аппарата уже нет возможности. Врач вдобавок объясняет, что данная процедура способствует перенесению критического состояния, уменьшению его энергетических расходов.
Профессор Мацкеплишвили акцентирует внимание на том, что наиболее важным является как грамотный выбор времени начала процедуры, так и её проведение с соблюдением всех норм. Врач отмечает, что в определённых ситуациях искусственная вентиляция лёгких не проходит для пациента бесследно. В данном случае речь идёт о последствиях, с которыми можно столкнуться после неправильного проведения комплекса мер и последствиями, вызванными перенесенным заболеванием.
Помимо всего прочего, медработник подчёркивает, что тяжелая пневмония, пусть и без надобности применения ИВЛ, во многих случаях оставляет в легких «следы». Мацкеплишвили отметил, после неправильного проведения вентиляции легких пациенты могут столкнуться с такими серьёзными проблемами, как воспаление хронического типа в трахеях или повреждениями легких.
Медик также попросил помнить о том, что ИВЛ в первую очередь является технологией, спасающей жизнь. Именно по такой причине большая часть медицинских центров имеет и использует аппараты, а не только во время эпидемий. На текущий момент искусственная вентиляция легких сохраняет жизнь многим людям. Профессор таким образом опровергнул популярное представление, когда человек попадает на ИВЛ, то снять его с аппарата уже нет возможности. Врач вдобавок объясняет, что данная процедура способствует перенесению критического состояния, уменьшению его энергетических расходов.
Наука
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 21:00