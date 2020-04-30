Михаил Мишустин заболел коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Информацию предоставляет Telegram-канал BAZA, ссылаясь на собственные источники.
Детальной информации о состоянии здоровья главы российского правительства в настоящий момент нет. Сообщается, что исполняющим обязанности премьера теперь назначен первый вице-премьер Белоусов. Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации пока не поступало.
Детальной информации о состоянии здоровья главы российского правительства в настоящий момент нет. Сообщается, что исполняющим обязанности премьера теперь назначен первый вице-премьер Белоусов. Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации пока не поступало.
Общество
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:40