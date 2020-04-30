Доктор Александр Мясников призвал россиян более ответственно отнестись к майским праздникам

«Есть лишь одна просьба – давайте вести себя разумно. Если завтра мы «начудим», то +5 дней инкубационного периода, и ко Дню Победы мы снова будем наблюдать вспышку коронавируса. Не стоит портить себе праздник», — объяснил врач.

Александр Мясников уверен, Россия сможет победить коронавирусную инфекцию, ведь россияне обладают «генетическим кодом народа-победителя». Он отметил, майские праздники являются одними из самых любимых для граждан РФ.Согласно его утверждению, народ России не привык бросать слабых и беззащитных. По этой причине россиянам необходимо побеспокоиться о людях пожилого возраста, входящих в группу риска по COVID-19, и соблюдать рекомендации правительства и медиков. «Мы так долго ждали окончания карантина и сейчас самое главное своими действиями его не отстрочить. Мы всё вытерпим», — подытожил Александр Мясников.