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Доктор Мясников высмеял историю Кати Лель о «похищении инопланетянами»

Во время съемок программы «Прямой эфир» возникла спорная ситуация между доктором Александром Мясниковым и певицей Катей Лель. Врач высмеял историю артистки о том, что ее в 16-летнем возрасте «похитили инопланетяне», а также предположение о внеземном происхождении COVID-19.
Доктор Мясников высмеял историю Кати Лель о «похищении инопланетянами»

Андрей Малахов пригласил в студию Катю Лель, так как она в прошлом году рассказала историю о «похищении инопланетянами». По словам артистки, случилось это в Нальчике много лет назад. Певица утверждает, что после этого происшествия у нее «без крови и боли пропали все зубы». Поэтому исполнительница хита «Муси-пуси» очень обрадовалась, когда Пентагон официально подтвердил видео, на котором были запечатлены НЛО.

Эксперты обсудили эту ситуацию, а также конспирологическую теорию о том, что коронавирус внедрили на Землю с другой планеты. По словам доктора Мясникова, за свои 66 лет жизни он видел много эпизодов, которые при желании можно было отнести к «летающим тарелкам». Поэтому врач считает, что появление таких теорий говорит о скором окончании самоизоляции. Он объяснил, пандемия действительно скоро пойдет на спад, так как версии о «происках врагов», «искусственном вирусе» уже были, а «об инопланетянах» - это «уже верх».

По словам иммунологов, коронавирус не мог быть занесен на планету таким космическим объектом, как метеорит. Ученые напоминают, что в космосе температура -270 градусов, а при приближении к термосфере она равна -1500 градусов. При таких показателях не выживет ни один живой микроорганизм или бактерии.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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