Доктор Мясников высмеял историю Кати Лель о «похищении инопланетянами»

Андрей Малахов пригласил в студию Катю Лель, так как она в прошлом году рассказала историю о «похищении инопланетянами». По словам артистки, случилось это в Нальчике много лет назад. Певица утверждает, что после этого происшествия у нее «без крови и боли пропали все зубы». Поэтому исполнительница хита «Муси-пуси» очень обрадовалась, когда Пентагон официально подтвердил видео, на котором были запечатлены НЛО.Эксперты обсудили эту ситуацию, а также конспирологическую теорию о том, что коронавирус внедрили на Землю с другой планеты. По словам доктора Мясникова, за свои 66 лет жизни он видел много эпизодов, которые при желании можно было отнести к «летающим тарелкам». Поэтому врач считает, что появление таких теорий говорит о скором окончании самоизоляции. Он объяснил, пандемия действительно скоро пойдет на спад, так как версии о «происках врагов», «искусственном вирусе» уже были, а «об инопланетянах» - это «уже верх».По словам иммунологов, коронавирус не мог быть занесен на планету таким космическим объектом, как метеорит. Ученые напоминают, что в космосе температура -270 градусов, а при приближении к термосфере она равна -1500 градусов. При таких показателях не выживет ни один живой микроорганизм или бактерии.