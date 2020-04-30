Телеведущий Лев Новоженов пожаловался на хамство внучки Иды и конфликты с супругой Мариной





Лев Новоженов рассказал, что и супруга Марина, и внучка Ида стараются всё время им командовать. Жена призывает его не горбиться и сидеть прямо, а 15-летняя внучка начинает ему хамить. Согласно утверждению Новоженов, она регулярно делает ему замечания. «Ида обращается ко мне со словами: «Ты постоянно лежишь на диване без дела, поэтому готовь себе все сам», — сообщает телеведущий.Стоит отметить, во время соблюдения режима социального дистанцирования отношения между супругами могут ухудшаться. Лев и Марина Новоженовы женаты и проживают вместе уже 38 лет. Ранее они не очень сильно конфликтовали, однако сейчас у них всё чаще возникает разлад во взаимопонимании. «Главный источник конфликтных ситуаций — это ребенок. Сейчас мы постоянно обсуждаем всё, что связано с её учёбой. Как только я начинаю делать какие-либо замечания, сразу же на меня выливается порция негодования. Ранее у нас такого не наблюдалось», — заявил Новоженов. Дочь телеведущего Александра, которая является матерью Иды, умерла в 2019 году на 37-м году жизни. Знаменитость не любит обсуждать этот вопрос.