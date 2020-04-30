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Телеведущий Лев Новоженов пожаловался на хамство внучки Иды и конфликты с супругой Мариной

Телеведущий Лев Новоженов рассказал, как он и его семья соблюдают режим самоизоляции. Он также объяснил, что внучкой Идой после смерти дочери занимается он и его супруга Марина. По словам журналиста, в последнее время стала она часто проявлять свой характер хамить ему.
Телеведущий Лев Новоженов пожаловался на хамство внучки Иды и конфликты с супругой Мариной

Лев Новоженов рассказал, что и супруга Марина, и внучка Ида стараются всё время им командовать. Жена призывает его не горбиться и сидеть прямо, а 15-летняя внучка начинает ему хамить. Согласно утверждению Новоженов, она регулярно делает ему замечания. «Ида обращается ко мне со словами: «Ты постоянно лежишь на диване без дела, поэтому готовь себе все сам», — сообщает телеведущий.

Стоит отметить, во время соблюдения режима социального дистанцирования отношения между супругами могут ухудшаться. Лев и Марина Новоженовы женаты и проживают вместе уже 38 лет. Ранее они не очень сильно конфликтовали, однако сейчас у них всё чаще возникает разлад во взаимопонимании. «Главный источник конфликтных ситуаций — это ребенок. Сейчас мы постоянно обсуждаем всё, что связано с её учёбой. Как только я начинаю делать какие-либо замечания, сразу же на меня выливается порция негодования. Ранее у нас такого не наблюдалось», — заявил Новоженов. Дочь телеведущего Александра, которая является матерью Иды, умерла в 2019 году на 37-м году жизни. Знаменитость не любит обсуждать этот вопрос.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:50

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