Официально анонсирован мини-ноутбук на Intel Tiger Lake
Производитель официально сообщил о том, что ведутся работы над мини-ноутбуком One Notebook OneGX1, который будет работать на Intel Tiger Lake. Однако 10-нанометровый процессор выпустят не ранее, чем в середине года.
Разработчики уже работают над созданием мини-ноутбука, сроки выхода которого пока не известны. По словам экспертов, новинка получит семидюймовый экран, модем 5G и SSD-накопитель до 2 терабайт. Гаджет построят на новой архитектуре и с измененными iGPU Xe. Сведений о процессоре Intel Tiger Lake пока нет, но инсайдеры уверяют, что благодаря ему One Notebook OneGX1 будет отличаться высокой производительностью.
Дизайн будет не совсем обычный и чем-то напомнит устройство Alienware. Мини-ноутбук сможет похвастаться толстым корпусом и разъемами, которые разработчики расположат на задней панели, а не по бокам, как у многих моделей.
Разработчики уже работают над созданием мини-ноутбука, сроки выхода которого пока не известны. По словам экспертов, новинка получит семидюймовый экран, модем 5G и SSD-накопитель до 2 терабайт. Гаджет построят на новой архитектуре и с измененными iGPU Xe. Сведений о процессоре Intel Tiger Lake пока нет, но инсайдеры уверяют, что благодаря ему One Notebook OneGX1 будет отличаться высокой производительностью.
Дизайн будет не совсем обычный и чем-то напомнит устройство Alienware. Мини-ноутбук сможет похвастаться толстым корпусом и разъемами, которые разработчики расположат на задней панели, а не по бокам, как у многих моделей.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00