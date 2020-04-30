Официально анонсирован мини-ноутбук на Intel Tiger Lake





Разработчики уже работают над созданием мини-ноутбука, сроки выхода которого пока не известны. По словам экспертов, новинка получит семидюймовый экран, модем 5G и SSD-накопитель до 2 терабайт. Гаджет построят на новой архитектуре и с измененными iGPU Xe. Сведений о процессоре Intel Tiger Lake пока нет, но инсайдеры уверяют, что благодаря ему One Notebook OneGX1 будет отличаться высокой производительностью.Дизайн будет не совсем обычный и чем-то напомнит устройство Alienware. Мини-ноутбук сможет похвастаться толстым корпусом и разъемами, которые разработчики расположат на задней панели, а не по бокам, как у многих моделей.