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Джада Пинкетт-Смит об отношениях с Уиллом Смитом на карантине: "Оказалось, я мужа совсем не знала"

В шоу Red Table Talk 48-летняя жена Уилла Смита заявила, что на карантине она осознала, что совсем не знает супруга. По словам Джады Пинкетт-Смит, коронавирус повлиял на взаимоотношения в их семье.
Джада Пинкетт-Смит об отношениях с Уиллом Смитом на карантине: "Оказалось, я мужа совсем не знала"

Актриса во время съемок шоу призналась, что у нее появилось чувство, будто она вообще не знает своего 51-летнего мужа. Джада Пинкетт-Смит имела в виду, что в голове у нее были одни истории и представление о партнере, а на самом деле с реальностью это ничего общего не имело. Поэтому сейчас актриса вместе с Уиллом Смитом работает над тем, чтобы понять друг друга и построить дружеские отношения. Пара в браке более 20 лет, поэтому тяжело осознавать, что они не знают сущность партнера до конца. Знаменитости все время размышляют, какими именно должны быть отношения и брак. Кроме этого, звездная чета пытается работать над собой и постоянно развиваться.

Уилл Смит женат на Джаде Пинкетт-Смит 23 года. У актера есть сын от первого брака, а также двое детей, рожденные в союзе с актрисой. Знаменитость во время карантина снял 12-серийный проект, чтобы развлечь людей, которые находятся на самоизоляции. В нем приняли участие члены семьи Уилла Смита и специальные приглашенные гости.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

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