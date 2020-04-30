Специалисты из Китая разработали защитную маску, не мешающую работе Face ID





В пресс-релизе компании Huami разработчики отмечают, из-за повышенного загрязнения воздуха и вспышки коронавирусной инфекции средства индивидуальной защиты являются очень важными аксессуарами. По этой причине эксперты создали защитные маски Aeri, которые не пропускают патогенные микроорганизмы и при этом не закрывают лицо, имея прозрачную вставку. Маски Aeri условно назвали X и Y.В защитном изделии есть специальные большие сменные фильтры, которые расположены со всех сторон. Также маска оснащена встроенной ультрафиолетовой лампой, помогающей дезинфицировать её. Обеззараживание происходит, когда изделие не используется, по этой причине не стоит волноваться о влиянии излучения на здоровье. Стоит отметить, что данные защитные маски не мешают использовать функцию Face ID на смартфоне. На данный момент проект AERI находится на этапе прототипа. О старте продаж и стоимости изделия в пресс-релизе компании не уточняется.