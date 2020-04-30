Тимур Батрутдинов о личной жизни: "Бывало такое, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал"

Фанаты давно ждут, когда 42-летний кумир наконец-то женится. Тимур Батрутдинов не раз пытался устроить личную жизнь, но безрезультатно. Комик в поисках счастья неоднократно становился участником романтических телешоу, однако новые отношения заканчивались за стенами передачи. Юморист рассказал в прямом эфире поющей ведущей Ольге Бузовой, что хочет, чтобы его оставили в покое с вопросами о свадьбе и детях. «Ну да, часики тикают. Но это не означает, что я должен рваться в ЗАГС просто так?!» - поделился своим наболевшим шоумен.Юморист популярен среди прекрасной половины человечества, его интимная жизнь бурно обсуждается в Сети. Артист даже не скрывает, что у него был секс втроём: «У кого его не было? Бывало такое, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал. А что? Когда ты видишь красавицу, тебя не всегда интересует её имя».Тимуру Батрутдинову даже приписывали роман с Ольгой Бузовой, но дальше дружеских отношений дело не зашло. В последнее время телеведущий немного остепенился и не теряет надежды на то, что однажды у него появятся настоящая любовь и дети.