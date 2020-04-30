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Ученые: Коронавирус не может стать хроническим заболеванием

Китайские ученые после проведения многочисленных исследований пришли к выводам, что коронавирус не может стать хроническим заболеванием. Дело в том, что у 30 пациентов из Уханя на протяжении длительного периода времени оставался положительный результат теста на COVID-19.
Ученые: Коронавирус не может стать хроническим заболеванием

По словам Цзяо Яхуи, который является заместителем директора Нацкомиссии здравоохранения Китая, речь идет об инфицированных людях, у которых уже исчезли симптомы болезни, но анализ нуклеиновых кислот положительный. Основное количество этих пациентов в лечении уже не нуждается, но пока не ясно, представляют ли они опасность для общества или нет.

Как рассказал представитель Уханьского университета Ян Чжаньцю, «длительно положительные» пациенты не могут остаться с таким статусом навсегда. Коронавирусная инфекция не может превратиться в хроническую болезнь, как, например, гепатит В. Кроме этого, к такой категории в основном относятся люди в возрасте с хроническими недугами и слабой иммунной системой. Некоторым пациентам до полного исчезновения COVID-19 из организма требуется около 60 дней.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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