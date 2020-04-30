Ученые: Коронавирус не может стать хроническим заболеванием





По словам Цзяо Яхуи, который является заместителем директора Нацкомиссии здравоохранения Китая, речь идет об инфицированных людях, у которых уже исчезли симптомы болезни, но анализ нуклеиновых кислот положительный. Основное количество этих пациентов в лечении уже не нуждается, но пока не ясно, представляют ли они опасность для общества или нет.Как рассказал представитель Уханьского университета Ян Чжаньцю, «длительно положительные» пациенты не могут остаться с таким статусом навсегда. Коронавирусная инфекция не может превратиться в хроническую болезнь, как, например, гепатит В. Кроме этого, к такой категории в основном относятся люди в возрасте с хроническими недугами и слабой иммунной системой. Некоторым пациентам до полного исчезновения COVID-19 из организма требуется около 60 дней.