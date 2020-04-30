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"Модно, стильно, современно": Дмитрий Нагиев примерял ретро-образ и "отрастил" длинные волосы

Владимир Сычев в своём микроблоге в Instagram опубликовал архивный симок, на котором предстал в компании актёра Дмитрия Нагиева. Знаменитости примеряли винтажную одежду, а звезда сериала «Физрук» даже надел парик.

Владимир Сычев и Дмитрий Нагиев захотели примерять ретро-образы во время одной из съёмок. Они использовали винтажную одежду. Для завершения образа исполнитель главной роли сериала «Физрук» решил надеть парик и широкие очки, которые скрыли половину лица. Сычев, в свою очередь, обзавёлся пышной шевелюрой и усами. В результате знаменитостей очень сложно узнать. Автор публикации предпочел не уточнять, для участия в каком проекте звёзды решили использовать свои винтажные наряды.

Забавная публикация привлекла внимание поклонников. Кто-то из подписчиков Сычева предположил, что актёры перевоплотились в главных героев кинокартины «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», и артист подтвердил догадку. Фолловеры осыпали актёров большим количеством комплиментов и сравнили их группами «The Beatles» и «Песняры». «Ну Вы нарядились. Один краше другого», «Владимир, какие очаровательные кучеряшки!», «Крутые чуваки! Где-то семидесятые, песнярские усы, а одежда - сейчас смешно, раньше - было супер», - прокомментировали публикацию поклонники артистов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:21

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