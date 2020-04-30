АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

Дмитрий Шепелев признался, что на карантине стал строг с 6-летним сыном Платоном

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Шепелев признался, что когда оказался с сыном на карантине, то стал с ним слишком строгим. В четырех стенах на самоизоляции телеведущий начал постоянно делать замечания 6-летнему Платону.
Дмитрий Шепелев признался, что на карантине стал строг с 6-летним сыном Платоном

Дмитрий Шепелев отметил, что сам удивлен собственным поведением, так как всегда был за самовыражение и свободу действий ребенка. Однако на карантине ведущий все время делает замечания Платону из разряда «не кричи», «не лезь», «не делай так». Ранее он не замечал этих мелочей и придерживался принципа – «главное, чтобы голову сын не разбил». В закрытом пространстве это оказалось не так просто, поэтому Дмитрий Шепелев признался себе в собственных ошибках и решил принимать 6-летнего сына таким, какой он есть. Телеведущий просто позволил себе расслабиться и начал больше дурачиться и играть с ребенком.

Гражданский супруг покойной Жанны Фриске редко показывает совместные фотографии их общего сына. Когда поклонники спрашивают у него о Платоне, то часто могут столкнуться с агрессивным ответом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уролог Нариман Гаджиев: Употребление помидоров снижает риск рака…
На авторынке России появился эксклюзивный Lexus LM…
"Она еще не встает": В больнице возмутились новостями о выписке Надежды…
Samsung занялась разработкой 250-мегапиксельных камер для…
"Это был несчастный случай": Бритни Спирс случайно сожгла личный тренажерный зал во время…
В США создали 3D-модель распространения коронавируса в…
Chery Tiggo 8 в двух базовых модификациях поступит на рынок…
Бари Алибасов о бедах Лидии Федосеевой-Шукшиной: «До возвращения Оли мы хорошо…
Звезда "Сватов" Людмила Артемьева сообщила о своём участии в седьмом сезоне…
Пилотов российских истребителей МиГ-29КР подключат к виртуальной…
«Мальчик вырос в неподражаемого артиста»: Татьяна Навка поздравила Филиппа Киркорова с…
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K сравнили в Cinebench…
«Это просто существо»: Милявская высказалась об избившем супругу…
Воробьев вводит режим обязательного ношения масок в…
Учёные обнаружили причину возникновения тромбов при…
Владимир Путин: "В России очень сильное и здоровое…
В PS Store началась бесплатная раздача первого сезона…
Дана Борисова о работе эскортницей: «Напивалась до беспамятства и ползла к…
Врач-онколог Николай Жуков рассказал об опасности…
«Ты феномен и легенда»: Ольга Бузова призналась в любви Филиппу…
«Улыбаются лишь родители»: Аршавин посмеялся над челленджами Плющенко и…
Максим Галкин рассказал о готовности Филиппа Киркорова к…
Тысячи фанатов PUBG жалуются на "засилье ботов" в лобби…
Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от…
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
Лолита Милявская ради развода отказалась от требований к Дмитрию…
Эксперты рассказали, нужно ли дезинфицировать покупки для защиты от…
Лариса Гузеева о «гадком» подарке мужа на 8 Марта: «Ты меня…
Просмотреть все новости