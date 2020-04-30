Дмитрий Шепелев признался, что на карантине стал строг с 6-летним сыном Платоном

Дмитрий Шепелев отметил, что сам удивлен собственным поведением, так как всегда был за самовыражение и свободу действий ребенка. Однако на карантине ведущий все время делает замечания Платону из разряда «не кричи», «не лезь», «не делай так». Ранее он не замечал этих мелочей и придерживался принципа – «главное, чтобы голову сын не разбил». В закрытом пространстве это оказалось не так просто, поэтому Дмитрий Шепелев признался себе в собственных ошибках и решил принимать 6-летнего сына таким, какой он есть. Телеведущий просто позволил себе расслабиться и начал больше дурачиться и играть с ребенком.Гражданский супруг покойной Жанны Фриске редко показывает совместные фотографии их общего сына. Когда поклонники спрашивают у него о Платоне, то часто могут столкнуться с агрессивным ответом.