Эксперты научились предсказывать тяжесть протекания аллергии





В эксперименте, длящемся год, принимали участие здоровые люди и пациенты с аллергией. Добровольцы вели дневники, в которых описывали собственные симптомы. Эксперты периодически брали у них мазки из носа и анализы крови. Полученные образцы сравнили с иммунными данными.Ученые обнаружили биомаркеры, которые представляли собой антитела slgE и slgG4, а также вещества IL-33 и IL-8, являющиеся мессенджерами. Благодаря этим показателям специалисты могут прогнозировать, насколько сильно симптомы будут проявлять себя во время сезона обострения аллергии и до него. Кроме этого, на основании полученных данных врачи более точно определятся, стоит человеку, страдающему от аллергического ринита, прописывать надлежащую терапию.