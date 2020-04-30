Ученые из США начали обучать лабрадоров для поиска носителей коронавируса





В исследовании приняли участие 8 лабрадоров-ретриверов. Если у данных животных будут успешные результаты, то в мире появится новая неинвазивная методика диагностирования носителей коронавируса. На данный момент лабрадоры находятся в первой стадии тренировок — обучение распознаванию запаха. Затем собак будут тренировать при использовании образцов мочи и слюны, которые возьмут у здоровых людей и пациентов с COVID-19.Автора проекта Синтии Отто рассказал: «В дальнейшем мы планируем научить собак распознавать вирус в человеке когда он стоит или идёт». Ранее специалисты доказали, собаки обладают способностью определять малярию и онкологию. Медики уверены, существуют основания предполагать, что они могут выявить наличие коронавирусной инфекции у человека., – отметила специалист.