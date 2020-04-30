Ученые из США начали обучать лабрадоров для поиска носителей коронавируса
Ученые из США выдвинули предположение о том, что у собак есть способность определять носителей коронавируса без признаков заболевания. Они могут находить инфицированных людей по запаху. Сейчас эксперты занимаются обучением лабрадоров.
В исследовании приняли участие 8 лабрадоров-ретриверов. Если у данных животных будут успешные результаты, то в мире появится новая неинвазивная методика диагностирования носителей коронавируса. На данный момент лабрадоры находятся в первой стадии тренировок — обучение распознаванию запаха. Затем собак будут тренировать при использовании образцов мочи и слюны, которые возьмут у здоровых людей и пациентов с COVID-19.
Автора проекта Синтии Отто рассказал: «В дальнейшем мы планируем научить собак распознавать вирус в человеке когда он стоит или идёт». Ранее специалисты доказали, собаки обладают способностью определять малярию и онкологию. Медики уверены, существуют основания предполагать, что они могут выявить наличие коронавирусной инфекции у человека. «На данный момент нам не известно, смогут ли животные обнаружить запах вируса или это просто будет реакция на него», – отметила специалист.
В исследовании приняли участие 8 лабрадоров-ретриверов. Если у данных животных будут успешные результаты, то в мире появится новая неинвазивная методика диагностирования носителей коронавируса. На данный момент лабрадоры находятся в первой стадии тренировок — обучение распознаванию запаха. Затем собак будут тренировать при использовании образцов мочи и слюны, которые возьмут у здоровых людей и пациентов с COVID-19.
Автора проекта Синтии Отто рассказал: «В дальнейшем мы планируем научить собак распознавать вирус в человеке когда он стоит или идёт». Ранее специалисты доказали, собаки обладают способностью определять малярию и онкологию. Медики уверены, существуют основания предполагать, что они могут выявить наличие коронавирусной инфекции у человека. «На данный момент нам не известно, смогут ли животные обнаружить запах вируса или это просто будет реакция на него», – отметила специалист.
В мире
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:30