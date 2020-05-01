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Россияне отмечают праздник Весны и Труда: Что нельзя делать при праздновании 1 Мая на карантине

Сегодня, 1 мая, россияне отмечают праздник Весны и Труда. В связи с введенными из-за коронавируса ограничениями, власти объяснили гражданам, что делать нельзя.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до 11 мая. Несмотря на это, официальными праздничными днями признаны 1-5 и 9-11 мая. Если к середине месяца заболеваемость КВИ пойдет на спад, власти начнут смягчать ограничения.

Традиция отмечать Первомай зародилась в середине XIX века. В этот день профсоюз рабочих устроил мирный митинг, с помощью которого хотел добиться введения 8-часового трудового дня. Австралийское движение подхватили жители США и Канады. Американские акции протеста переросли в стычки с полицией, жертвами и задержаниями. Парижский конгресс объявил 1 мая Днем солидарности рабочих в память о казненных в 1889 году гражданах. С тех пор праздник отмечается ежегодно.

В Россию Первомай пришел в 1918 году. В советские годы его отмечали маевками и демонстрациями трудящихся, а после войны стали запускать салюты. В 1992 году праздник стал Днем Весны и Труда, но его суть от переименования не изменилась, хотя от фейерверков власти отказались.

На фоне коронавируса в этом году россияне не смогут устроить пикники на природе, пожарить шашлыки на дачах, отправиться на любимые курорты. Массовые мероприятия тоже оказались под запретом. Власти пошли народу на встречу и разрешили провести выходные на дачах, но при условии соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических норм. Продукты нужно купить заранее, так как по дороге останавливаться и заезжать в магазины запрещено. Выходить за пределы дачных участков отдыхающие тоже не смогут.

Гражданам рекомендуется заранее продумать маршрут, так как число электричек сейчас уменьшено. В праздники общественный транспорт работает в сокращенном режиме. В некоторых городах для выезда на дачу нужно оформить пропуск.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 00:00

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