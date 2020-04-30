"Она еще не встает": В больнице возмутились новостями о выписке Надежды Бабкиной

«Пациент сейчас лежит в обыкновенной палате, но разговоры о выписке пока не ведутся. Она показала отличную выдержку, но пока не может даже без помощи передвигаться. Больничная еда ее полностью устраивает, ввиду чего она питается самостоятельно, отказываясь от помощи работников», - рассказали в клинике.





Информацию о возвращении Бабкиной домой с больнцы 1 мая ранее обнародовали ее представители. Евгений Гор, являющийся гражданским супругом артистки, отмечал, что она чувствует себя значительно лучше и уже строит творческие планы на будущее. Сама певица пока не выходит на связь с журналистами, но периодически созванивается с родственниками.