"Она еще не встает": В больнице возмутились новостями о выписке Надежды Бабкиной
В клинике, в которой в настоящее время находится Надежда Бабкина, возмутились информацией о ее выписке. По словам медиков, артистка пока даже не начала вставать с кровати, ввиду чего об отправке домой пока речь не идет.
Информацию о возвращении Бабкиной домой с больнцы 1 мая ранее обнародовали ее представители. Евгений Гор, являющийся гражданским супругом артистки, отмечал, что она чувствует себя значительно лучше и уже строит творческие планы на будущее. Сама певица пока не выходит на связь с журналистами, но периодически созванивается с родственниками.
«Пациент сейчас лежит в обыкновенной палате, но разговоры о выписке пока не ведутся. Она показала отличную выдержку, но пока не может даже без помощи передвигаться. Больничная еда ее полностью устраивает, ввиду чего она питается самостоятельно, отказываясь от помощи работников», - рассказали в клинике.
Информацию о возвращении Бабкиной домой с больнцы 1 мая ранее обнародовали ее представители. Евгений Гор, являющийся гражданским супругом артистки, отмечал, что она чувствует себя значительно лучше и уже строит творческие планы на будущее. Сама певица пока не выходит на связь с журналистами, но периодически созванивается с родственниками.