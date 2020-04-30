"Это был несчастный случай": Бритни Спирс случайно сожгла личный тренажерный зал во время самоизоляции

Бритни Спирс рассказала, что шла мимо тренажерного зала с двумя свечами в руках. Она не сразу обратила внимание на пылающие предметы в комнате. Позже в помещении сработала пожарная сигнализация, вследствие чего получилось избежать серьёзных последствий пожара. Певица отметила, ей удалось сохранить в целости только два тренажёра и настенное зеркало. По этой причине Бритни Спирс занимается спортом в гостиной. Знаменитости нравится проводить тренировки на свежем воздухе и о происшествии, которое случилось в спортзале, она не беспокоится.Согласно утверждению артистки, ей очень важно было, чтобы никто не пострадал, и поэтому она рекомендует поклонникам быть максимально осторожными во время соблюдения режима социального дистанцирования. Стоит отметить, Бритни Спирс удалось похудеть на карантине. Это произошло после того, как ей пришлось остаться дома на самоизоляции без возлюбленного – культуриста Сэма Асгари. Пара не видится с тех пор, как в США ввели карантин. Избранник певицы проводит время у себя дома и рассказывает поклонникам о переедании. Спирс, в свою очередь, соблюдает диету, благодаря чему сохраняет стройность.