АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

"Это был несчастный случай": Бритни Спирс случайно сожгла личный тренажерный зал во время самоизоляции

Бритни Спирс на своей странице в Instagram сообщила, что в последнее время предпочитает выполнять физические упражнения дома в гостиной. Она выбрала столь неожиданное место для тренировок после того, как случайно сожгла тренажерный зал.

Бритни Спирс рассказала, что шла мимо тренажерного зала с двумя свечами в руках. Она не сразу обратила внимание на пылающие предметы в комнате. Позже в помещении сработала пожарная сигнализация, вследствие чего получилось избежать серьёзных последствий пожара. Певица отметила, ей удалось сохранить в целости только два тренажёра и настенное зеркало. По этой причине Бритни Спирс занимается спортом в гостиной. Знаменитости нравится проводить тренировки на свежем воздухе и о происшествии, которое случилось в спортзале, она не беспокоится.

Согласно утверждению артистки, ей очень важно было, чтобы никто не пострадал, и поэтому она рекомендует поклонникам быть максимально осторожными во время соблюдения режима социального дистанцирования. Стоит отметить, Бритни Спирс удалось похудеть на карантине. Это произошло после того, как ей пришлось остаться дома на самоизоляции без возлюбленного – культуриста Сэма Асгари. Пара не видится с тех пор, как в США ввели карантин. Избранник певицы проводит время у себя дома и рассказывает поклонникам о переедании. Спирс, в свою очередь, соблюдает диету, благодаря чему сохраняет стройность.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уролог Нариман Гаджиев: Употребление помидоров снижает риск рака…
На авторынке России появился эксклюзивный Lexus LM…
"Она еще не встает": В больнице возмутились новостями о выписке Надежды…
Samsung занялась разработкой 250-мегапиксельных камер для…
"Это был несчастный случай": Бритни Спирс случайно сожгла личный тренажерный зал во время…
В США создали 3D-модель распространения коронавируса в…
Chery Tiggo 8 в двух базовых модификациях поступит на рынок…
Бари Алибасов о бедах Лидии Федосеевой-Шукшиной: «До возвращения Оли мы хорошо…
Звезда "Сватов" Людмила Артемьева сообщила о своём участии в седьмом сезоне…
Пилотов российских истребителей МиГ-29КР подключат к виртуальной…
«Мальчик вырос в неподражаемого артиста»: Татьяна Навка поздравила Филиппа Киркорова с…
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K сравнили в Cinebench…
«Это просто существо»: Милявская высказалась об избившем супругу…
Воробьев вводит режим обязательного ношения масок в…
Учёные обнаружили причину возникновения тромбов при…
Владимир Путин: "В России очень сильное и здоровое…
В PS Store началась бесплатная раздача первого сезона…
Дана Борисова о работе эскортницей: «Напивалась до беспамятства и ползла к…
Врач-онколог Николай Жуков рассказал об опасности…
«Ты феномен и легенда»: Ольга Бузова призналась в любви Филиппу…
«Улыбаются лишь родители»: Аршавин посмеялся над челленджами Плющенко и…
Максим Галкин рассказал о готовности Филиппа Киркорова к…
Тысячи фанатов PUBG жалуются на "засилье ботов" в лобби…
Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от…
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
Лолита Милявская ради развода отказалась от требований к Дмитрию…
Эксперты рассказали, нужно ли дезинфицировать покупки для защиты от…
Лариса Гузеева о «гадком» подарке мужа на 8 Марта: «Ты меня…
Просмотреть все новости