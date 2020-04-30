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Названы лучшие недорогие смартфоны с режимом роутера

Эксперты составили рейтинг лучших недорогих смартфонов, в которых есть режим модема. На первом месте разместился прибор Nobby 240 LTE с физической клавиатурой и дисплеем на 5,5 дюйма.

Nobby 240 LTE работает на основе простого двуядерного процессора и ОЗУ на 4 гигабайта. Смартфон поддерживает модули Wi-Fi и LTE, ввиду чего его можно использовать в режиме модема. Благодаря аккумулятору на 2 тысячи миллиампер часов при минимальном наборе функций устройство работает до 12 часов даже с включенным доступом в интернет.

Второе место рейтинга занял смартфон Haier Power P8. Устройство отличается мощным аккумулятором на 8 тысяч миллиампер часов. Среди особенностей смартфона можно выделить дисплей на 5,5 дюйма с разрешением HD и 3 гигабайта ОЗУ. Недостатком устройства считаются его габариты.

Wigor V3 занимает третью строчку и считается лучшим смартфоном с режимом роутера, имеющим повышенную защиту от влаги. Единственным недостатком прибора является устаревшая операционная система Android 7.0 Nougat.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:44

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