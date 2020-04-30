Воробьев вводит режим обязательного ношения масок в Подмосковье
В Подмосковье внедрят систему обязательного и повсеместного ношения медицинских масок для лиц, вышедших из дома. Соответствующий указ издал губернатор Андрей Воробьев.
Воробьев призвал народ серьезно отнестись к проблеме. Власти, в свою очередь, решат вопрос с дефицитом масок, передает Telegram-канал 360.
Ранее эксперты рассказали, нужно ли дезинфицировать принесенные из магазина продукты.
«Жесткие ограничения нужны для быстрого спада заражение коронавирусом. Главный санитарный врач дал нам предписания, по которым мы решили внедрить обязательное ношение СИЗ на улице, в общественном транспорте, магазинах и всех местах возможного контакта людей друг с другом», - рассказал глава региона.
Воробьев призвал народ серьезно отнестись к проблеме. Власти, в свою очередь, решат вопрос с дефицитом масок, передает Telegram-канал 360.
Ранее эксперты рассказали, нужно ли дезинфицировать принесенные из магазина продукты.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:29