Воробьев вводит режим обязательного ношения масок в Подмосковье

«Жесткие ограничения нужны для быстрого спада заражение коронавирусом. Главный санитарный врач дал нам предписания, по которым мы решили внедрить обязательное ношение СИЗ на улице, в общественном транспорте, магазинах и всех местах возможного контакта людей друг с другом», - рассказал глава региона.



