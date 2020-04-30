Genesis обновил прайс-лист на свои модели в России





Российские аналитики выяснили в ходе очередного мониторинга цен на авторынке, что компания Genesis увеличила стоимость некоторых автомобилей на 0,9 - 4,5%. В частности, базовый вариант Genesis G80 Business с 2-литровый мотором на 197 "лошадей" подорожал на 50 тысяч рублей, а топовая модель Ultimate с 3,3-литровым агрегатом на 370 л. с. теперь реализуется за 4,3 млн рублей. Что касается флагмана Genesis G90, то его стоимость увеличилась на 101 тысячу рублей.В то же время ценовые изменения не коснулись модификации Prestige: машина с 3,7-литровым двигателем на 309 л. с. все так же стоит около 4,6 млн рублей. А вот топовая версия Premier Royal Long оценивается в 5,4 млн рублей. Также оказалось, что за покупку G70 в кузове седан придется выложить примерно на 10 тысяч рублей больше. Хорошей новостью можно назвать удешевление вариации Supreme на 172 тысячи рублей. Модель с отдачей в 247 л. с. теперь продается за 2,8 млн руб.