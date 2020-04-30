Genesis обновил прайс-лист на свои модели в России
Убытки, связанные с распространением коронавируса, вынуждают автопроизводителей пересматривать цены на собственные автомобили. Исключением не стал и Genesis, который обновил прайс-лист на свои модели в России.
Российские аналитики выяснили в ходе очередного мониторинга цен на авторынке, что компания Genesis увеличила стоимость некоторых автомобилей на 0,9 - 4,5%. В частности, базовый вариант Genesis G80 Business с 2-литровый мотором на 197 "лошадей" подорожал на 50 тысяч рублей, а топовая модель Ultimate с 3,3-литровым агрегатом на 370 л. с. теперь реализуется за 4,3 млн рублей. Что касается флагмана Genesis G90, то его стоимость увеличилась на 101 тысячу рублей.
В то же время ценовые изменения не коснулись модификации Prestige: машина с 3,7-литровым двигателем на 309 л. с. все так же стоит около 4,6 млн рублей. А вот топовая версия Premier Royal Long оценивается в 5,4 млн рублей. Также оказалось, что за покупку G70 в кузове седан придется выложить примерно на 10 тысяч рублей больше. Хорошей новостью можно назвать удешевление вариации Supreme на 172 тысячи рублей. Модель с отдачей в 247 л. с. теперь продается за 2,8 млн руб.
Российские аналитики выяснили в ходе очередного мониторинга цен на авторынке, что компания Genesis увеличила стоимость некоторых автомобилей на 0,9 - 4,5%. В частности, базовый вариант Genesis G80 Business с 2-литровый мотором на 197 "лошадей" подорожал на 50 тысяч рублей, а топовая модель Ultimate с 3,3-литровым агрегатом на 370 л. с. теперь реализуется за 4,3 млн рублей. Что касается флагмана Genesis G90, то его стоимость увеличилась на 101 тысячу рублей.
В то же время ценовые изменения не коснулись модификации Prestige: машина с 3,7-литровым двигателем на 309 л. с. все так же стоит около 4,6 млн рублей. А вот топовая версия Premier Royal Long оценивается в 5,4 млн рублей. Также оказалось, что за покупку G70 в кузове седан придется выложить примерно на 10 тысяч рублей больше. Хорошей новостью можно назвать удешевление вариации Supreme на 172 тысячи рублей. Модель с отдачей в 247 л. с. теперь продается за 2,8 млн руб.