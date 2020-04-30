Бари Алибасов о бедах Лидии Федосеевой-Шукшиной: «До возвращения Оли мы хорошо общались»

«Аня специально продала свою долю и продемонстрировала свою «любовь» к тетке. Когда Оля жила в Египте, мы прекрасно общались с Машей, Аней и Лидой. Все семейство часто собиралось у меня или у жены дома. Мы все праздники встречали дружно, а потом появилась Ольга и все испортила», - цитирует «КП» Алибасова.







Федосеева-Шукшина переписала недвижимость на мужа, а он, не ставя благоверную в известность, оформил документы на своего помощника. Актриса требует вернуть квартиру обратно, но Алибасов не понимает суть претензии, ведь она сама сделала ему дорогостоящий подарок.Неприятная ситуация происходит и с недвижимостью, которую Ольга Шукшина не смогла поделить с Анной Трегубенко. Племянница не стала терпеть давление и продала свою долю в квартире за 5 млн рублей.