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На авторынке России появился эксклюзивный Lexus LM 300h

Люксовый сегмент отечественного авторынка недавно пополнился минивэном Lexus LM 300h. Этот эксклюзивный автомобиль считается самой дорогой моделью японской марки в России.

Один из дилерских центров в Москве представил подержанный Lexus LM 300h с пробегом в 50 километров. Полуэлектрический минивэн в топовой комплектации может приобрести любой желающий за 23,6 млн рублей. Автомобиль отличается четырехместной конфигурацией салона и наличием перегородки между водителем и пассажирами. Салон также порадует покупателя кожаной обивкой, сидениями с электрорегуляцией, вентиляцией, подогревом и массажем, а также 26-дюймовым монитором, сенсорным дисплеем медиа-центра, 14-литровым холодильником и мощной аудиосистемой.

Шикарную модель приводит в движение 2,5-литровый бензиновый "атмосферник" и 2 электромотора, позаимствованные у Toyota Alphard. Общая мощность гибрида достигает более 200 л. с. Стоит отметить, что новый Alphard продается в России за 4,7 млн рублей, хотя имеет более производительный 300-сильный двигатель V6 объемом 3,5 литра. А вот владельцем базовых версий LM 300h, реализуемых исключительно в Китае, можно за 15,3 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:44

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