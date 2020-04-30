На авторынке России появился эксклюзивный Lexus LM 300h





Один из дилерских центров в Москве представил подержанный Lexus LM 300h с пробегом в 50 километров. Полуэлектрический минивэн в топовой комплектации может приобрести любой желающий за 23,6 млн рублей. Автомобиль отличается четырехместной конфигурацией салона и наличием перегородки между водителем и пассажирами. Салон также порадует покупателя кожаной обивкой, сидениями с электрорегуляцией, вентиляцией, подогревом и массажем, а также 26-дюймовым монитором, сенсорным дисплеем медиа-центра, 14-литровым холодильником и мощной аудиосистемой.Шикарную модель приводит в движение 2,5-литровый бензиновый "атмосферник" и 2 электромотора, позаимствованные у Toyota Alphard. Общая мощность гибрида достигает более 200 л. с. Стоит отметить, что новый Alphard продается в России за 4,7 млн рублей, хотя имеет более производительный 300-сильный двигатель V6 объемом 3,5 литра. А вот владельцем базовых версий LM 300h, реализуемых исключительно в Китае, можно за 15,3 млн рублей.