В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах
Ученые из EPFL и Eawag в Швейцарии разработали метод обнаружения уханьского коронавируса в сточных водах. В будущем технология может стать способом раннего оповещения о возвращении заболевания.
Ученые собрали образцы воды во время первой волны пандемии КВИ, прокатившейся по Лугано, Цюриху, Лозанне. Проведенная работа позволила выяснить, что следы возбудителя в канализации можно найти за несколько недель до появления первых больных.
Ученые хотят использовать результаты исследования для построения инфекционной кривой и отслеживания тенденции распространения КВИ. Метод пока не совершенен, поскольку неизвестен процент вируса, остающегося в воде после фильтрации, передают «РИА Новости».
Ученые собрали образцы воды во время первой волны пандемии КВИ, прокатившейся по Лугано, Цюриху, Лозанне. Проведенная работа позволила выяснить, что следы возбудителя в канализации можно найти за несколько недель до появления первых больных.
«Мы запустили исследование, чтобы найти способ определения частиц вируса в сточных водах до развития клинических симптомов у людей. Тесты прошли успешно. Если честно, мы удивлены, что следы COVID-19 найдены в образцах из районов, где подтверждены единичные случаи заражения», - рассказала глава лаборатории химии окружающей среды Тамара Кон.
Ученые хотят использовать результаты исследования для построения инфекционной кривой и отслеживания тенденции распространения КВИ. Метод пока не совершенен, поскольку неизвестен процент вируса, остающегося в воде после фильтрации, передают «РИА Новости».
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 04:00