В Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах

«Мы запустили исследование, чтобы найти способ определения частиц вируса в сточных водах до развития клинических симптомов у людей. Тесты прошли успешно. Если честно, мы удивлены, что следы COVID-19 найдены в образцах из районов, где подтверждены единичные случаи заражения», - рассказала глава лаборатории химии окружающей среды Тамара Кон.





Ученые собрали образцы воды во время первой волны пандемии КВИ, прокатившейся по Лугано, Цюриху, Лозанне. Проведенная работа позволила выяснить, что следы возбудителя в канализации можно найти за несколько недель до появления первых больных.Ученые хотят использовать результаты исследования для построения инфекционной кривой и отслеживания тенденции распространения КВИ. Метод пока не совершенен, поскольку неизвестен процент вируса, остающегося в воде после фильтрации, передают «РИА Новости».