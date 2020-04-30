Владимир Путин: "В России очень сильное и здоровое общество"
Владимир Путин рассказал, что его очень впечатлило здоровое и сильное российское общество. По словам президента, огромное количество волонтеров, готовых оказывать поддержку нуждающимся, достойно уважения.
Президент выразил надежду, что действия социальных организаций позволят быстрее справиться с пандемией коронавируса. В частности, он поблагодарил участников акции «Мы вместе», к которой присоединились сотни волонтеров со всей России.
По данным на 30 апреля, количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Выздороветь удалось примерно 11 тысячам пациентов, сообщает РЕН ТВ.
«Все это не только впечатляет, но и задевает за живое. Волонтеры начали предлагать свои услуги и делать добро. Даже если никто не просит о помощи, найдутся те, кто ее окажет. Это еще раз доказывают, что в России очень сильное и здоровое общество», - рассказал Путин.
Президент выразил надежду, что действия социальных организаций позволят быстрее справиться с пандемией коронавируса. В частности, он поблагодарил участников акции «Мы вместе», к которой присоединились сотни волонтеров со всей России.
По данным на 30 апреля, количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Выздороветь удалось примерно 11 тысячам пациентов, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:21