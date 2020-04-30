Владимир Путин: "В России очень сильное и здоровое общество"

«Все это не только впечатляет, но и задевает за живое. Волонтеры начали предлагать свои услуги и делать добро. Даже если никто не просит о помощи, найдутся те, кто ее окажет. Это еще раз доказывают, что в России очень сильное и здоровое общество», - рассказал Путин.





Президент выразил надежду, что действия социальных организаций позволят быстрее справиться с пандемией коронавируса. В частности, он поблагодарил участников акции «Мы вместе», к которой присоединились сотни волонтеров со всей России.По данным на 30 апреля, количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Выздороветь удалось примерно 11 тысячам пациентов, сообщает РЕН ТВ.