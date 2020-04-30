Звезда "Сватов" Людмила Артемьева сообщила о своём участии в седьмом сезоне сериала

Ранее появлялась информация, что Людмила Артемьева не намерена больше принимать участие в съёмках сериала «Сваты». Ходили слухи о том, что она отказалась от дальнейшей работы якобы из-за денег. Однако коллеги артистки по киноленте Федор Добронравов и Анна Кошмал опровергали данную информацию. Они утверждали, актриса планирует продолжать сниматься в сериале. В свою очередь Артемьева длительное время не комментировала сложившуюся ситуацию, однако недавно решила порадовать своих поклонников и сообщила о продолжении работы над ролью Ольги Николаевны Ковалевой.«Большое количество поклонников интересуются, буду ли я принимать участие в новом сезоне «Сваты». Хочу развеять все опасения по поводу этого! Да, Ольгу Николаевну вы ещё увидите в сериале!» — сообщила актриса. Поклонники пришли в восторг от такой новости и осыпали артистку благодарностями и комплиментами. «Наконец-то хорошая новость. Уже ждём выхода сериала», «Мы уже в ожидании вашего появления на экране телевизора», «Вновь актриса от Бога предстанет перед нами», «Всей семьёй успели за время карантина пересмотреть все сезоны сериала. Ждём новые серии», — прокомментировали публикацию подписчики Артемьевой.