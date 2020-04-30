«Мальчик вырос в неподражаемого артиста»: Татьяна Навка поздравила Филиппа Киркорова с 53-летием

Известно, что Татьяна Навка и Филипп Киркоров являются закадычными друзьями на протяжении многих лет и не забывают поздравить друг друга со знаменательными датами. Поскольку «король отечественной эстрады» отмечает день рождения в самоизоляции со своими детьми, спортсменка решила подготовить «праздничную открытку» в соцсети Instagram. Фигуристка опубликовала несколько архивных фотографий, сделанных во время одной из светских вечеринок.Особенно привлек внимание фанатов снимок, на котором Киркоров поет и обнимает танцующую Навку, наряженную в шифоновое платье розового цвета. «Я безумно рада, что в моем творческом пути есть такая музыкальная константа, как ты», - дописала к посту олимпийская чемпионка. Известно, что помимо 53-летнего певца, именины на дому пришлось справлять многим представителям российского шоу-бизнеса и их родственникам, среди которых отметились Алла Пугачева, Микелла Абрамова, внук Валентина Юдашкина и дочь Оксаны Самойловой.