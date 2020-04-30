АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

«Мальчик вырос в неподражаемого артиста»: Татьяна Навка поздравила Филиппа Киркорова с 53-летием

Российская фигуристка Татьяна Навка написала трогательное поздравление к 53-летию Филиппа Киркорова. По словам олимпийской чемпионки, «мальчик вырос в неподражаемого артиста».

Известно, что Татьяна Навка и Филипп Киркоров являются закадычными друзьями на протяжении многих лет и не забывают поздравить друг друга со знаменательными датами. Поскольку «король отечественной эстрады» отмечает день рождения в самоизоляции со своими детьми, спортсменка решила подготовить «праздничную открытку» в соцсети Instagram. Фигуристка опубликовала несколько архивных фотографий, сделанных во время одной из светских вечеринок.

Особенно привлек внимание фанатов снимок, на котором Киркоров поет и обнимает танцующую Навку, наряженную в шифоновое платье розового цвета. «Я безумно рада, что в моем творческом пути есть такая музыкальная константа, как ты», - дописала к посту олимпийская чемпионка. Известно, что помимо 53-летнего певца, именины на дому пришлось справлять многим представителям российского шоу-бизнеса и их родственникам, среди которых отметились Алла Пугачева, Микелла Абрамова, внук Валентина Юдашкина и дочь Оксаны Самойловой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уролог Нариман Гаджиев: Употребление помидоров снижает риск рака…
На авторынке России появился эксклюзивный Lexus LM…
"Она еще не встает": В больнице возмутились новостями о выписке Надежды…
Samsung занялась разработкой 250-мегапиксельных камер для…
"Это был несчастный случай": Бритни Спирс случайно сожгла личный тренажерный зал во время…
В США создали 3D-модель распространения коронавируса в…
Chery Tiggo 8 в двух базовых модификациях поступит на рынок…
Бари Алибасов о бедах Лидии Федосеевой-Шукшиной: «До возвращения Оли мы хорошо…
Звезда "Сватов" Людмила Артемьева сообщила о своём участии в седьмом сезоне…
Пилотов российских истребителей МиГ-29КР подключат к виртуальной…
«Мальчик вырос в неподражаемого артиста»: Татьяна Навка поздравила Филиппа Киркорова с…
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K сравнили в Cinebench…
«Это просто существо»: Милявская высказалась об избившем супругу…
Воробьев вводит режим обязательного ношения масок в…
Учёные обнаружили причину возникновения тромбов при…
Владимир Путин: "В России очень сильное и здоровое…
В PS Store началась бесплатная раздача первого сезона…
Дана Борисова о работе эскортницей: «Напивалась до беспамятства и ползла к…
Врач-онколог Николай Жуков рассказал об опасности…
«Ты феномен и легенда»: Ольга Бузова призналась в любви Филиппу…
«Улыбаются лишь родители»: Аршавин посмеялся над челленджами Плющенко и…
Максим Галкин рассказал о готовности Филиппа Киркорова к…
Тысячи фанатов PUBG жалуются на "засилье ботов" в лобби…
Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от…
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
Лолита Милявская ради развода отказалась от требований к Дмитрию…
Эксперты рассказали, нужно ли дезинфицировать покупки для защиты от…
Лариса Гузеева о «гадком» подарке мужа на 8 Марта: «Ты меня…
Просмотреть все новости