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«Это просто существо»: Милявская высказалась об избившем супругу Прилучном

Лолита Милявская раскритиковала Павла Прилучного, которого его супруга Агата Муцениеце обвинила в бытовом насилии. По словам певицы, актера можно сравнить с «существом», которое руководствуется инстинктами.
«Это просто существо»: Милявская высказалась об избившем супругу Прилучном

Муцениеце решила в очередной раз напомнить о ситуации с Прилучным после того, как в прессе вспыхнул очередной скандал с Региной Тодоренко. Телеведущая заявила, что женщины должны самостоятельно делать что-то для противодействия домашнему насилию. На Тодоренко сразу же обрушилась критика тысяч представительниц прекрасного пола, коллег и даже крупных изданий. Журнал Glamour лишил телеведущую титула «Женщина года».
«Люди, которые поднимают руку на женщину, являются слабыми. Мужчинами их сложно назвать. Они – просто существа, которые живут по инстинктам. Ситуация с Прилучным и Муцениеце выглядит точно так же, как и с любыми другими мужчиной и женщиной. Актеры отличаются от простых людей женским началом даже у сильного пола. Из-за этого могут предположить, что Прилучный просто испугался», - рассказала Милявская.

Информация о домашних ссорах Муцениеце и Прилучного появилась еще в конце 2018 года. Тогда супруга актера даже вызывала домой полицию и заявляла, что ее муж применял в отношении нее силу и не выпускал на улицу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:35

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