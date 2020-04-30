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Chery Tiggo 8 в двух базовых модификациях поступит на рынок России

Chery Tiggo 8 в базовых модификациях ACTIVE и FAMILY поступит на рынок России. Во время пандемии заказы принимаются через официальный сайт бренда.
Chery Tiggo 8 в двух базовых модификациях поступит на рынок России

1 марта Chery объявил продажи Tiggo 8 в комплектации PRESTIGE. Стоимость топовой модели превысила 1,5 млн рублей. Машина получила электроручник с функцией AutoHold, заднее зеркало с электрическим складыванием, «зимний пакет», ассистент парковки, 18-дюймовые диски.

Tiggo ACTIVE рассчитан на пять мест. Кроссовер дополнен системой запуска двигателя без ключа, бесконтактного открытия багажника, цифровой зоной с тремя экранами, 6 SRS, камерой заднего вида, задними парктрониками, динамическими указателями поворота, светодиодной оптикой и литыми дисками на 18 дюймов. Автомобиль оценен почти в 1,4 млн рублей.

FAMILY обойдется покупателям в 1,47 млн рублей. Модель имеет три ряда сидений, обогрев руля, климатическую установку, датчик дождя, обогрев стеклоомывателя, фронтального стекла и руля.

Под капотом Tiggo 8 стоит 4-цилиндровый турбоагрегат объемом на 2 литра, способный при крутящем моменте в 250 Нм генерировать мощность в 170 «лошадей». Мотор разрешено заправлять бензином марки АИ-92.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:06

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