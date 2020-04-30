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Дана Борисова о работе эскортницей: «Напивалась до беспамятства и ползла к клиенту»

Дана Борисова рассказала о работе эскортницей. Подобный род деятельности ведущая выбрала, когда злоупотребляла запрещенными веществами и спиртным.
Дана Борисова о работе эскортницей: «Напивалась до беспамятства и ползла к клиенту»

Признание Борисовой стало главной темой для обсуждения. Критики не стеснялись в высказываниях, а некоторые даже устроили знаменитости травлю. Анна Калашникова считает, что ни одна причина не может оправдать проститутку.

Борисова рассказала, что соглашалась на секс за деньги всего четыре раза. На трезвую голову ведущая не встречалась с клиентами, но, несмотря на это, ухажеры продолжают присылать ей постыдные предложения. Сейчас звезда получает прибыль с эфиров, поэтому возвращаться к старой жизни не собирается.
«Я не скрываю, что занималась сексом за деньги. Сама мысль была мне омерзительна, поэтому я напивалась в хлам и ползла к клиентам, ничего не соображая. Один мужчина даже пожаловался на мою бесчувственность», - цитируют Борисову «Дни.ру».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:14

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