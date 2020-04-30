Пилотов российских истребителей МиГ-29КР подключат к виртуальной реальности





В ближайшее время комплектация палубных истребителей МиГ-29КР/КУБР российского ВМФ пополнится современной VR-системой НСЦИ-КОС. Хотя решение о начале разработки уже принято, конструкторское бюро пока обсуждает наиболее оптимальный способ внедрения технологии. Одним из наиболее вероятных подходов станет использование нашлемных монокуляров, которые будут предоставлять пилоту данные о высоте, скорости и курсе самолета, а также о наблюдаемой перегрузке.Таким образом, летчик сможет видеть показатели приборной панели, одновременно с реальной картиной местности. В напряженные моменты сражения или приземления военнослужащему также не потребуется отвлекаться на индикатор лобового стекла. Другими особенностями НСЦИ-КОС можно назвать систему идентификации целей, типов используемых орудий и количества снарядов на подвесках ЛА. Программа также будет помогать пилоту во время посадки, проецируя «коридоры» и «ворота», в которые нужно вписаться.