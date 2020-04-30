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Названы идеальные автомобили для отпуска

Эксперты назвали лучшие автомобили для поездки в отпуск. На первом месте разместился кроссовер Mitsubishi L200, стоимость базовой вариации которого составляет от 2 миллионов рублей.
Названы идеальные автомобили для отпуска

Модель L200 имеет дорожный просвет в 22 сантиметра, что позволяет путешествовать даже по бездорожью. Стоит выделить и колесные диски на 18 дюймов, но они доступны только в топовой модификации. Угол въезда при этом вырос до 31 градуса. В линейке присутствуют модели с силовыми агрегатами на 2,2 и 2,4 литра с мощностью в 154 и 181 лошадиную силу соответственно. Автомобили поставляются с МКПП на 6 ступеней и автоматической трансмиссией на 5 передач.

Toyota RAV4 занимает второе место. Базовая вариация данного транспортного средства обойдется примерно в 1,7 тысячи рублей. Автомобиль отличается просторным салоном и объемным багажником, ввиду чего отлично подойдет для семейного отдыха. Базовая версия кроссовера работает на основе силового агрегата на 2 литра при мощности в 149 лошадиных сил.

Третье место занимает Lada Vesta Cross. Данный автомобиль в базовой вариации с мотором на 1,6 литра и мощностью в 113 лошадиных сил придется отдать порядка 776 тысяч рублей. Кроссовер даже в начальной вариации располагает четырьмя подушками безопасности, климат-контролем, многофункциональным рулевым колесом и многими другими полезными опциями.

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Авто / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:00

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