Учёные обнаружили причину возникновения тромбов при COVID-19





Защитная система организма пациентов с тяжелым течением COVID-19 приходит в гипервозбужденное состояние, стараясь бороться с болезнью, и атакует как больные, так и здоровые клетки, вследствие чего начинается так называемый «цитокиновый шторм». Результатом данного процесса является респираторный дистресс-синдром, способствующий возникновению недостатка дыхания и тромбов в мелких легочных сосудах и других органах. Это может приводить к летальному исходу.Специалисты решили провести эксперимент, в ходе которого взяли на анализ кровь у 50 пациентов с диагнозом коронавирус. После проверки каждой жидкости были найдены симптомы нетоза, проявляющиеся в массовой гибели нейтрофилов, защищающих организм от заболеваний. При данном процессе кровь наполняется нейтрофильными внеклеточными ловушками, представляющие собой сети из белков и фрагментов ДНК, которые убивают патогенные микроорганизмы, не успевшие попасть внутрь клетки. Пациенты, имеющие тяжелую форму течения коронавирусной инфекции, имели огромное количество данных структур. Эксперты пришли к выводу, что высокое содержание в крови нейтрофильных внеклеточных ловушек является причиной возникновения осложнений COVID-19, из-за чего происходит летальный исход.