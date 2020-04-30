Эксперты рассказали, нужно ли дезинфицировать покупки для защиты от коронавируса





Специалисты полагают, что для заражения КВИ через товар из супермаркета нужно, чтобы больной потрогал или чихнул на упаковку за несколько минут до того, как ее возьмет другой покупатель. Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому для инфицирования человек, взявший данный товар, должен дотронуться до лица. Сейчас, как правило, все носят маски, а значит частицы COVID-19 не попадут на слизистую.Не упакованные товары после покупки нужно стирать или мыть. Наносить на фрукты и овощи дезинфицирующие средства нельзя, поскольку они токсичны и могут стать причиной отравления. Чтобы предотвратить заражение, важно соблюдать элементарные правила личной гигиены, передает freundin.de.