Samsung занялась разработкой 250-мегапиксельных камер для смартфонов
Хотя многие современные смартфоны могут похвастаться объективами на 108 Мп, подобные мощности не являются пределам. Инсайдеры выяснили, что компания Samsung недавно занялась разработкой 250-мегапиксельных камер.
Южнокорейская корпорация Samsung постоянно внедряет новые решения в собственные устройства и в скором времени представит невиданную инновацию в сегменте мобильных камер. По данным сетевых источников, сотрудники фирмы сейчас проектируют будущий объектив с разрешением на 250 Мп. В долгосрочной перспективе этот показатель должен увеличиться до 600 Мп, тем самым "составив конкуренцию" человеческому глазу.
Единственным нюансом может оказаться установка сенсоров. Дело в том, что предположительный размер датчика примерно равен 1˝, тогда как в 108-мегапиксельной камере он составляет 1/1,33˝. Эксперты говорят, что первые экземпляры гаджетов со столь мощными характеристиками появятся в 2021 году. Следующий флагман Galaxy Note 20 Ultra считают наиболее подходящим претендентом из-за наличия производительного процессора.
Южнокорейская корпорация Samsung постоянно внедряет новые решения в собственные устройства и в скором времени представит невиданную инновацию в сегменте мобильных камер. По данным сетевых источников, сотрудники фирмы сейчас проектируют будущий объектив с разрешением на 250 Мп. В долгосрочной перспективе этот показатель должен увеличиться до 600 Мп, тем самым "составив конкуренцию" человеческому глазу.
Единственным нюансом может оказаться установка сенсоров. Дело в том, что предположительный размер датчика примерно равен 1˝, тогда как в 108-мегапиксельной камере он составляет 1/1,33˝. Эксперты говорят, что первые экземпляры гаджетов со столь мощными характеристиками появятся в 2021 году. Следующий флагман Galaxy Note 20 Ultra считают наиболее подходящим претендентом из-за наличия производительного процессора.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30