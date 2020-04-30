Samsung занялась разработкой 250-мегапиксельных камер для смартфонов





Южнокорейская корпорация Samsung постоянно внедряет новые решения в собственные устройства и в скором времени представит невиданную инновацию в сегменте мобильных камер. По данным сетевых источников, сотрудники фирмы сейчас проектируют будущий объектив с разрешением на 250 Мп. В долгосрочной перспективе этот показатель должен увеличиться до 600 Мп, тем самым "составив конкуренцию" человеческому глазу.Единственным нюансом может оказаться установка сенсоров. Дело в том, что предположительный размер датчика примерно равен 1˝, тогда как в 108-мегапиксельной камере он составляет 1/1,33˝. Эксперты говорят, что первые экземпляры гаджетов со столь мощными характеристиками появятся в 2021 году. Следующий флагман Galaxy Note 20 Ultra считают наиболее подходящим претендентом из-за наличия производительного процессора.