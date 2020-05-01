Харрисон Форд чуть не стал виновником столкновения самолетов в Лос-Анджелесе





Форд пересек ВПП, так как неправильно понял поручения диспетчера. В этот момент на полосу садился другой самолет. Актер сразу осознал свою вину и принес сотрудникам аэропорта извинения. Угроза столкновения отсутствовала. В инциденте никто не пострадал.Представители авиационного управления США рассказали, что расстояние между судами превышало километр, поэтому Форду хватило времени исправить ошибку и избежать трагедии.К слову, в 2015 году актер посадил самолет на лужайку для гольфа из-за отказа двигателя. Пилот получил многочисленные переломы.