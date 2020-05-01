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Харрисон Форд чуть не стал виновником столкновения самолетов в Лос-Анджелесе

Харрисон Форд допустил серьезную ошибку при пилотировании самолета модели Aviat Husky и чуть не стал виновником столкновения с другим воздушным судном. Инцидент, который мог стоить актеру жизни, произошел 24 апреля на территории американского аэропорта в городе Хоторн (Лос-Анджелес).
Харрисон Форд чуть не стал виновником столкновения самолетов в Лос-Анджелесе

Форд пересек ВПП, так как неправильно понял поручения диспетчера. В этот момент на полосу садился другой самолет. Актер сразу осознал свою вину и принес сотрудникам аэропорта извинения. Угроза столкновения отсутствовала. В инциденте никто не пострадал.

Представители авиационного управления США рассказали, что расстояние между судами превышало километр, поэтому Форду хватило времени исправить ошибку и избежать трагедии.

К слову, в 2015 году актер посадил самолет на лужайку для гольфа из-за отказа двигателя. Пилот получил многочисленные переломы.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 03:00

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