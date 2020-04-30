AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K сравнили в Cinebench R15

«В однопоточном тесте новые процессоры Intel Core отстают от AMD примерно на 1 процент. В других показателях превосходство нового чипа еще более очевидно. Многопоточный тест также продемонстрировал, что Intel Core лучше подходит для выполнения сложных задач, особенно если лэптоп используется для работы», - говорится в сообщении Asus.





Процессор AMD Ryzen 9 3950X является представителем нового поколения, который был представлен в середине апреля. Именно он используется в линейке ноутбуков Asus ROG. Представители компании решили наглядно показать превосходство новых комплектующих, показав диаграмму результатов тестирования Cinebench R15.Чип Intel Core i9-10900K использовался во многих игровых ноутбуках 2019 года. Он располагает 8 ядрами с частотой дискретизации в 2,3 гигагерца. Компания Intel временно приостановила разработку следующего поколения процессоров, ввиду чего линейка даже сейчас считается флагманской.