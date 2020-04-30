В PS Store началась бесплатная раздача первого сезона Hitman
По словам российских игровых журналистов, в онлайн-магазине PS Store началась бесплатная раздача Hitman 2016 года. Все же, получить доступ к первому сезону стелс-боевика оказалось намного труднее.
Многие посетители форумов ResetEra и Reddit заметили, что в российском регионе PlayStation Store внезапно появилась возможность бесплатно скачать полноценное издание первого сезона Hitman. На данный момент раздача страдает от ряда проблем: получить игру не могут геймеры, которые ранее активировали бесплатный эпизод в Париже или версию стелс-боевика по программе PlayStation Plus. В то же время, разработчики из IO Interactive не давали официальных комментариев об этой акции.
Некоторые поклонники франшизы предположили, что спецпредложение могло появится по ошибке модераторов онлайн-магазина. Днями ранее в европейских филиалах PlayStation Store также по необъяснимым причинам пропало более 20 крупных инди-проектов. Известно, что Hitman выходил по эпизодам с марта по октябрь 2016 года на PC, PS4 и Xbox One и считается «мягким ребутом» серии о знаменитом киллере. За прошедшие годы IO Interactive успела презентовать Hitman 2 и приступить к созданию новой игры.
Многие посетители форумов ResetEra и Reddit заметили, что в российском регионе PlayStation Store внезапно появилась возможность бесплатно скачать полноценное издание первого сезона Hitman. На данный момент раздача страдает от ряда проблем: получить игру не могут геймеры, которые ранее активировали бесплатный эпизод в Париже или версию стелс-боевика по программе PlayStation Plus. В то же время, разработчики из IO Interactive не давали официальных комментариев об этой акции.
Некоторые поклонники франшизы предположили, что спецпредложение могло появится по ошибке модераторов онлайн-магазина. Днями ранее в европейских филиалах PlayStation Store также по необъяснимым причинам пропало более 20 крупных инди-проектов. Известно, что Hitman выходил по эпизодам с марта по октябрь 2016 года на PC, PS4 и Xbox One и считается «мягким ребутом» серии о знаменитом киллере. За прошедшие годы IO Interactive успела презентовать Hitman 2 и приступить к созданию новой игры.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:18