Врач-онколог Николай Жуков рассказал об опасности витаминов
Врач-онколог Николай Жуков из исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева рассказал об опасности витаминов. Вопрос о поддержании иммунитета стал актуален на фоне распространения коронавируса.
Профессор призывает россиян с умом подходить к укреплению организма. Для повышения иммунитета можно пропить курс поливитаминов, но от повышенных доз отдельных микроэлементов лучше отказаться, так как все лекарственные средства имеют побочные эффекты.
Ранее медики перечислили заболевания, которые опасны при заражении коронавирусом.
Профессор призывает россиян с умом подходить к укреплению организма. Для повышения иммунитета можно пропить курс поливитаминов, но от повышенных доз отдельных микроэлементов лучше отказаться, так как все лекарственные средства имеют побочные эффекты.
«В БАДах все витамины подобраны в соответствии с нашими потребностями, то есть риск получить передозировку минимален. Если вы берете, к примеру, высокую дозу витамина D, то сами провоцируете почечную недостаточность», - цитирует «КП» Жукова.
Ранее медики перечислили заболевания, которые опасны при заражении коронавирусом.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:09